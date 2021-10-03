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سلة الأهلى تتأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
إسلام عودة

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بالنادى الأهلى لدور الثمانية فى البطولة العربية التى ينظمها الاتحاد السكندرى فى الفترة من 29 سبتمبر إلى 9 أكتوبر .

 

وجاء ذلك بعد فوزه مساء اليوم على الفريق الجزائري وداد بوفاريك 68/49 فى المباراة التى أقيمت على صالة الدكتور كمال شلبى بنادى الاتحاد السكندرى .

 

وجاءت نتائج الفترات كالآتى : 22/18، 33/24، 53/37 ، 68/49.

 

ويعتبر الفوز فى مباراة اليوم هو الثانى للأهلى فى البطولة بعد فوزه فى المباراة الأولى على نظيره حضرموت اليمنى 121/69 .

 

ورفض الأسبانى أوجستى بوش المدير الفني للأهلي الإدلاء بأى تصريحات للإعلام عقب المباراة .

 

ويلتقى الأهلى فى الخامسة مساء غداً مع فريق الفتح السعودى على صالة الدكتور كمال شلبى بنادى الاتحاد السكندرى .

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