سلة الأهلى تتأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بالنادى الأهلى لدور الثمانية فى البطولة العربية التى ينظمها الاتحاد السكندرى فى الفترة من 29 سبتمبر إلى 9 أكتوبر .

وجاء ذلك بعد فوزه مساء اليوم على الفريق الجزائري وداد بوفاريك 68/49 فى المباراة التى أقيمت على صالة الدكتور كمال شلبى بنادى الاتحاد السكندرى .

وجاءت نتائج الفترات كالآتى : 22/18، 33/24، 53/37 ، 68/49.

ويعتبر الفوز فى مباراة اليوم هو الثانى للأهلى فى البطولة بعد فوزه فى المباراة الأولى على نظيره حضرموت اليمنى 121/69 .

ورفض الأسبانى أوجستى بوش المدير الفني للأهلي الإدلاء بأى تصريحات للإعلام عقب المباراة .

ويلتقى الأهلى فى الخامسة مساء غداً مع فريق الفتح السعودى على صالة الدكتور كمال شلبى بنادى الاتحاد السكندرى .