طارق شوقي يعلن موعد الانتهاء من تطعيم أعضاء المنظومة التعليمية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إنه جرى تشكيل لجان متخصصة من وزارة الصحة والتعليم للمرور على المدارس للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة الخاصة بكورونا.



وزير التعليم

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، أن المراقبة موجودة على مدار العام الدراسي، وهناك جهاز كامل لضبط الجودة، بالإضافة إلى جهاز التوجيه المالي والإداري يمر على المدارس التي توجد بها أي مخالفات ويتم التعامل معها.



التطعيم بلقاح كورونا

ونوه إلى أنه مع بداية الدراسة سيكون كل العاملين بالمنظومة التعليمية من الإداريين والمعلمين والعاملين تم تطعيمهم بلقاحات كورونا، مؤكدًا أنها خطوة هامة للعاية.

