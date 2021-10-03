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موعد مباريات مصر في كأس العرب والقنوات الناقلة لها

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 10:30 م
منتخب مصر
منتخب مصر
أمل الحلفاوي
يواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم، نظائره لبنان والسودان والجزائر، في بطولة كأس العرب، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل.

موعد مباريات مصر في كأس العرب والقنوات الناقلة لها
ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب لبنان، يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر ديسمبر المقبل، عند الساعة  الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي.

بينما يلتقي منتخب مصر، بنظيره منتخب السودان، يوم السبت الموافق الرابع من شهر ديسمبر المقبل، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

وفي الأخير، يقابل منتخب مصر، نظيره منتخب الجزائر، يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر ديسمبر المقبل، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

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