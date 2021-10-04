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صبري فواز يتضمن مع مروان بابلو : "مولاي" غنوة مش نص مقدس

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 05:47 ص
مروان بابلو وصبري فواز
مروان بابلو وصبري فواز
يارا عادل
حرص الفنان صبري فواز، على دعم مطرب الراب الشهير مروان بابلو، بعد حالة الهجوم اللاذعة ضده ومنع نقابة المهن الموسيقية التعامل معه، واتهامه بالدعوى للإالحاد،إزاء تغيير كلمات ابتهال "مولاي" للشيخ النقشبندي في حفله الأخيرة.

وكتب صبري فواز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "يا جدعان دي غنوة.. حتى لو غنوة دينية ، في النهاية هي غنوة .. مش نص مقدس يعني".

وتابع الفنان حديثه قائلاً : "و بعدين ما نص العرب بيقولوا (مولاي) .. أيه بقى؟".

والجدير بالذكر أن مروان بابلو، أحيي حفلة مساء الجمعة الماضية، بالمنارة، بالتجمع الخامس، وشاركه الغناء مطرب الراب الفلسطيني شب جديد، الذي أثار الجدل عندما غير كلمات الابتهال الديني "مولاي " واستبدل اسم الألهة بأسم مروان بابلو.

وردد شب جديد في الحفل "مروان أني وقفت بابك يا مروان" وسط هاتف الجمهور، وتدوال الفيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي وأحدث ضجة كبرى أودت بوقف مروان بابلو عن الغناء بعد اتهامه بالإلحاد وتحريف الابتهالات الدينية.

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