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"الصحة":200 ألف طالب سجلوا للحصول على لقاح كورونا في 3 أيام

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 10:31 م
التطعيم بلقاح كورونا-أرشيفية
التطعيم بلقاح كورونا-أرشيفية
كساب أحمد
علق الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطعيم كافة الطلاب الجامعيين والعاملين في قطاع التعليم ضد فيروس كورونا، قائلًا: "بالفعل قاربنا على الانتهاء من تطعيمات العاملين بالجهاز الاداري للدولة، وقطاع التربية والتعليم والتعليم الفني".

وزارة الصحة 
 وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،: "أصدرنا مناشدات مستمرة للتوجه لتلقي اللقاح في نحو 1100 مركز على مستوى الجمهورية ضمنهم 270 مركز شباب لتقلي اللقاح ولا يشترط التسجيل المسبق، وبوسع الطالب تلقي اللقاح بمجرد توجهه، حيث يتم تسجيله وتلقي اللقاح في نفس اللحظة".

لقاح كورونا 
 ولفت إلى أن الوزارة تستهدف تطعيم طلبة الجامعات قبل بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 200 ألف طالب قاموا بالتسجيل للحصول على اللقاح خلال ثلاثة أيام، مستطردًا: "الطالب عندما يقوم بالتسجيل يحصل على اللقاح في غضون 24 ساعة، وعند توجهه مباشرة لمراكز الشباب يحصل عليه مباشرة دون تسجيل مسبق".

وأعرب مجاهد عن اطمئنانه على العام الدراسي الجامعي الجديد الذي سيبدأ في غضون أيام، متابعًا: "بوتيرة التطعيم في الأيام الأخيرة نتوقع أن يكون هناك تطعيم أكبر قدر ممكن بداية العام الدراسي".

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة لقاح كورونا كورونا الصحة

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