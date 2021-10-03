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بهذه الطريقة.. أمينة تروج لكليبها الجديد "مكاني مش هنا"
الأحد 03/أكتوبر/2021 - 11:14 م
منار أشرف داود
نشرت الفنانة أمينة صورة البوستر الرسمي لألبومها الجديد تجار السعادة ترويجًا له، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".
وعلقت "أمينة" على الصورة قائلة:"قريبًا من ألبوم تجار السعادة مكاني مش هنا".
يذكر أن كليب تجار السعادة من ألحان وليد سامي، كلمات أحمد ابراهيم، توزيع إسلام شيتوس إشراف عام سامح علي
وعلقت "أمينة" على الصورة قائلة:"قريبًا من ألبوم تجار السعادة مكاني مش هنا".
يذكر أن كليب تجار السعادة من ألحان وليد سامي، كلمات أحمد ابراهيم، توزيع إسلام شيتوس إشراف عام سامح علي