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عمرو أديب لـ المصريين: "أرجوكم متضربوش سائقي القطارات بالطوب"

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 11:09 م
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من تكرار حوادث إلقاء حجارة على سائقي القطارات، حيث أصيب مؤخرا سائق قطار أسوان بسبب إلقاء "طوبة" عليه، قائلا: "إيه الفكرة في كده".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه يرى أن مصر تكاد تكون البلد الوحيدة التي يتم فيها قذف السائقين فيها بالحجارة، مضيفا: "اللي عمل كده في سائق قطار أسوان قناص.. ده زي ما يكون اضرب بصاروخ".

وأضاف: "العيال عندها طراش اسمه نضرب القطار بالطوب"، موجها رسالة لمن يقوم بهذه السلوكيات، "أرجوكم مترموش القطار بالطوب، ومتضربوش سواق القطار.. ده ممكن يكون أخوك أو أبوك"، متابعا: "نعمل إيه.. نخلي القطار مصفح ضد الطوب والحجارة".

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عمرو أديب سائقي القطارات برنامج الحكاية السكك الحديد

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