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هدنة بين لابورتا وكومان في برشلونة

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 11:29 م
كومان
كومان
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توصل خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني والهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق إلى اتفاق سلام (هدنة) خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن لابورتا وكومان وافقا على قضاء بعض الوقت في تناغم بدون الدخول في مشاكل أو تصريحات مستفزة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه على الأرجح وافق الثنائي على منح بعضهما بعض الوقت سواء في ترتيب الأوراق داخل إدارة البرسا أو داخل غرفة ملابس الفريق الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه المواجهات الثلاث المقبلة تبقى عاملا كبيرا في تشكيل العلاقة بين كومان ولابورتا، حيث سيخوض برشلونة عقب نهاية فترة التوقف الدولي ثلاث مباريات من العيار الثقيل أمام فالنسيا وريال مدريد ورايوفاليكانو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة خسر على يد أتليتكو مدريد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

الكلمات المفتاحية

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