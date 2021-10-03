"القومي للمرأة" يكشف معلومات جديدة عن واقعة ضحية الدقهلية (فيديو)





المجلس القومي للمرأة

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن المجلس عرف بالقضية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتحرك على الفور، متابعة: "سنطلع على محضر النيابة العامة وسنتابع التحقيقات".



وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة: "لدينا مجموعة من الأطباء لمعالجة الضحية نفسيا ونناشد الجهات المسئولة سرعة التحقيق فى الواقعة ومعاقبة الجاني"، مشيرة إلى أن شقيق الضحية لم ينجح فى محاولة اغتصابها بمساعدة صديقة، وكان صدر ضد شقيق الضحية قرار بالحبس 15 يوما من النيابة العامة.





ضحية الدقهلية

ووجهت التحية للشعب المصري العظيم الذى نجح فى إنقاذها من يد الجناة، مؤكدة أن الضحية لديها ابن صغير وكانت هناك محاولات لخطفه من المنزل.



علقت الدكتورة داليا الإتربي عضو المجلس القومي للمرأة على واقعة خطف فتاة ومحاولة اغتصابها بالدقهلية، على يد شقيقها، مشيرة إلى أنها زارت الفتاة في منزلها مؤكدة أن وضعها النفسي والجسدي صعب للغاية وحالتها النفسية صعبة والمجلس سيظل بجوارها لتقديم كل أنواع المساعدة.