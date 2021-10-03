"الأرصاد" تكشف حقيقة بدء موسم السيول في مصر

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاته لموسم السيول الذي يحل في شهر أكتوبر من كل عام، قائلًا: "حتى الآن الأوضاع مستقرة، حيث أن موسم الأمطار الغزيرة يبدأ في النصف الثاني عادة من فصل الخريف في مصر".



إدارة التنبؤات

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد،: "مصر تتمتع خلال هذه الفترة بدرجات حرارة معتدلة، وهذا الأمر يتواكب مع هذا التوقيت من كل عام"، مشيرًا إلى أن هناك فرصة خلال الساعات الماضية لسقوط أمطار خفيفة على سواحلنا الشمالية.



هيئة الأرصاد

وتوقع انعدام فرص سقوط الأمطار خلال الخمسة أيام القادمة، مستطردًا: "لسه موسم السيول لم يبدأ، وده بيخضع للمنخفضات الجوية المتشكلة في البحار سواء المتوسط أو الأحمر، وعن طريق إدارة التنبؤات نعرف حالة عدم الاستقرار المحتملة لقياس مدى تأثيرات تلك المنخفضات المتشكلة في الفترة القادمة، لكن حتى الآن الأجواء مستقرة".

