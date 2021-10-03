أبرز تصريحات وزيرة التضامن خلال إطلاقها المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة (انفوجراف)

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته الوزيرتان بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون لأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي.



وتستعرض "الفجر" بالانفوجراف أبرز تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فاعليات إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة خلال الصور المرفقة:-