برلمانية: تلقي اللقاح ضرورة قصوى لمواجهة كورونا

قالت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، إن تلقي لقاح كورونا أصبح ضرورة قصوى لمواجهة الفيروس اللعين، وعبور تلك الأزمة الصعبة، مطالبة جموع المواطنين بتلقي اللقاح.



وأضافت "شوقي" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القضاء على فيروس كورونا يتطلب منا جميعًا اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية التي تصدرها الحكومة، مؤكدةً أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها للتصدي للمرض، وتتعامل مع الأمر بحرفية عالية أشاد بها الجميع.



وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تلقي لقاح كورونا يحمينا جميعًا، ويمنع تفشي الفيروس، وتابعت: "نريد أن تعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، وذلك لن يتحقق إلا بتكاتف الجميع واتباع تعليمات الحكومة".