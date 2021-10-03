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صلاح عبدالله يقترح تدريس مشوار محمد صلاح الكروي في مراحل التعليم

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 11:15 م
محمد صلاح
محمد صلاح
داليا الحسين
اقترح الفنان صلاح عبدالله، تدريس المشوار الكروي للفرعون المصري محمد صلاح للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، موضحا: "كتبت بوست مجرد اقتراح لتدريس مشوار كروي للنجم محمد صلاح.. ولما قولت عندي الطريقه كنت اقصد أن هذا الاقتراح يفتح الباب لتدريس مسيرة شخصيات مصرية كثيرة وعظيمة".

صلاح عبدالله
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، أن رواد السوشيال ميديا طالبوني بإضافة مسيرة الدكتور أحمد زويل ومجدي يعقوب وغيرهم، متابعا أن مصر لديها عظماء في المجال الكروي منذ بدايات كرة القدم في مصر وسر عدم استكاملهم للمسيرة الكروية عالميًا عدم تأقلمهم مع المجتمعات الغربية.

محمد صلاح
وتابع: "النجم محمد صلاح استطاع بعزيمة شديدة للغاية أن يتأقلم على المجتمع الغربي، وجواه إصرار وقدر من التفاهم مع الآخر، ومحمد صلاح رمز مصر ليس في كرة القدم فقط ولكن في التحدي والنجاح".

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح صلاح عبد الله التعليم

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