استشاري: الهدف من عمليات التحويل المصغر قد يكون علاج السكر (فيديو)



قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة يتناول بعد إجراء التحويل المصغر نصف حجم الوجبة، وضعف عدد الوجبات، وهذا يعني أنه يتناول نفس كمية الطعام التي كانت يتناولها قبل إجراء العملية، ولا يحدث زيادة في الوزن، وهذا من الأشياء المميزة جدًا في التحويل المصغر.



وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن البعض يعتقد بأن عمليات السمنة تجرى لمرضى السمنة المفرطة فقط، ولكن هذا الأمر غير صحيح، فقد تجرى لمرضى السمنة المتوسطة.



وأشار إلى أن الهدف من عمليات التحويل المصغر قد يكون علاج السكر، أو خفض الوزن بصورة كبيرة، أو تناول الطعام بدون التأثر سلبًا أو عدم زيادة الوزن.





