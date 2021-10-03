الوحدة الإماراتي: لا صحة لوجود أي مفاوضات مع موسيماني أو كارتيرون.. وما يتردد شائعات

قال راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، إن ناديه سيدخل في مفاوضات بشكل رسمي مع الأهلي أو الزمالك حال رغبته في التعاقد مع بيتسو موسيماني أو باتريس كارتيرون نافيًا في الوقت نية إدارة ناديه في تغيير مدربه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس :"لا أعرف لماذا يتم ربط نادي الوحدة بالتعاقد مع مدربين في هذا التوقيت رغم أن هذا الأمر غير صحيح".

وتابع :"لو أردنا التواصل مع أي مدرب سنقوم بالدخول من الباب الكبير ولم نتعود على التفاوض مع المدربين دون علم أنديتهم".

وزاد :"نادي الوحدة ليس له لديه فكرة بخصوص التعاقد مع مدرب النادي الأهلي ومدربنا تين كات على لا يزال في عمله ونثق في قدراته وهو يقوم بعمل مقبول من قبل إدارة النادي".

وواصل :"لا يوجد نية لتغير مدرب فريقنا في الوقت الحالي، ونتمنى من الأخوة الوكلاء أن لا يقوموا بزج اسمنا في أي مفاوضا مع المدربين".

وأوضح :"تم ربطنا في السابق بالتعاقد مع حسين الشحات وهو أمر ليس صحيحًا ونحن لم نفاوض موسيماني أو كارتيرون".

وأكمل :"أتمنى عدم السماع لمثل هذه الشائعات فنحن لم نتواصل مع مدرب الأهلي أو الزمالك".