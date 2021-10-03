Advertisements

تصريح هام من "الأرصاد" حول إعصار شاهين

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 11:22 م
إعصار - أرشيفية
إعصار - أرشيفية
كساب أحمد
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تأثير إعصار شاهين- الذي يضرب سلطنة عمان وأجزاء من الإمارات- على مصر، قائلًا: "لا يمكن وصوله لمصر وتأثيره قاصرًا على منطقة الخليج فقط".

هيئة الأرصاد
وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد،: "الإعصار سيمتد تأثيره إلى دولة الامارات، لكن سيكون أقل بكثير من تأثيراته على سلطنة عمان"، لافتَا إلى أن الإعصار بطبيعته بمجرد اصطدامه باليابس، يبدأ في فقد قوته تدريجيًا، حيث أنه يستمد طاقته من البحار والأنهار، وبدأ الآن في مرحلة تفريغ طاقته".

إعصار شاهين 
وتوقع أن يبدأ التحسن تدريجيًا غدًا في سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأمواج وصل لنحو 12 متر اليوم، وهذا يعود للنشاط القوي للرياح وهو ارتفاع كبير يسمى بالغمر الكامل، وما يزيد من إمكانية حدوث الأزمات هو وجود مناطق جبلية متاخمة للشريط الساحلي، الأمر الذي ينجم عنه سيولًا.

الكلمات المفتاحية

نشرة الأرصاد كلمة اخيرة تأثير إعصار شاهين الأرصاد إعصار شاهين إدارة التنبؤات

أخبار تهمك

هدنة بين لابورتا وكومان في برشلونة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 15 ساعة

نجم ريال مدريد مطلوب في باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ نصف ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يزف بشرة سارة بشأن موعد ظهور دواء جديد لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يثير غضب لاعبي برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة توجه مناشدة عاجلة إلى طلاب الجامعات وأسرهم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت وتفاصيل.. أول تعليق لـ ضحية محاولة اغتصاب دبرها شقيقها بالاستعانة بصديقه

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من جوارديولا بعد التعادل أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الساحر يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ 40 دقيقة

كلوب يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح بعد هدفه في السيتي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موعد مباريات مصر في كأس العرب والقنوات الناقلة لها

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأرصاد تحذر من ظاهرة هي الأولى في التاريخ تضرب دولتين عربيتين

كيف تفاعلت مصر مع إعصار شاهين المدمر؟

الأرصاد لـ المواطنين: اطفئوا المراوح خلال الليل (فيديو)

هيئة الأرصاد توضح آخر تفاصيل إعصار شاهين

الحقيقة الكاملة لتأثر مصر بإعصار شاهين المدمر

ننشر اخر تطورات اعصار شاهين.. اقتربت من الساحل الشرقي لسلطنة عمان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:38 م

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

09:59 م

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

08:32 م

كلوب يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح بعد هدفه في السيتي

09:16 م

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

05:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements