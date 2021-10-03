تصريح هام من "الأرصاد" حول إعصار شاهين

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تأثير إعصار شاهين- الذي يضرب سلطنة عمان وأجزاء من الإمارات- على مصر، قائلًا: "لا يمكن وصوله لمصر وتأثيره قاصرًا على منطقة الخليج فقط".



هيئة الأرصاد

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد،: "الإعصار سيمتد تأثيره إلى دولة الامارات، لكن سيكون أقل بكثير من تأثيراته على سلطنة عمان"، لافتَا إلى أن الإعصار بطبيعته بمجرد اصطدامه باليابس، يبدأ في فقد قوته تدريجيًا، حيث أنه يستمد طاقته من البحار والأنهار، وبدأ الآن في مرحلة تفريغ طاقته".



إعصار شاهين

وتوقع أن يبدأ التحسن تدريجيًا غدًا في سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأمواج وصل لنحو 12 متر اليوم، وهذا يعود للنشاط القوي للرياح وهو ارتفاع كبير يسمى بالغمر الكامل، وما يزيد من إمكانية حدوث الأزمات هو وجود مناطق جبلية متاخمة للشريط الساحلي، الأمر الذي ينجم عنه سيولًا.

