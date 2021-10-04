كيف تتعامل مع طفل مصاب بكورونا؟.. طبيبة نفسية تجيب

قالت الدكتورة منال عمر، أستاذ الطب النفسي، إن الحالة النفسية للأطفال خلال إصابتهم بكورونا تمثل القلق الرئيسي لدى معظم الأسرة، مؤكدة أن دعم الطفل المصاب بكورونا نفسيًا جزء أساسي من العلاج.



وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن قلق الفراق خلال عزل الطفل المصاب بكورونا عن باقي أفراد الأسرة، يفهم الطفل إنه سيحدث له مكروه ويخيل له معرض لمكروه، مؤكدة ضرورة الامتناع عن بث القلق للطفل خلال فترة العزل.



وتابعت أنه في حالة نزع القلق من قلب الطفل المصاب بكورونا خلال فترة العزل، يكون استجابة جسمه للأدوية أفضل بكثير، وتضارب الأدوية مع بعضها يأتي بنتائج ايجابية، فضلًا عن تقليل مدة المرض ودعم قدرته المناعية على عدم الشعور بالاعراض، مؤكدة أن الحالة النفسية تلعب دور كبير في شفاء الطفل سريعًا من كورونا.

