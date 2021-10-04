فيزا: 40% من الناتج الإجمالي للدول النامية مصدره الشركات الصغيرة (فيديو)

قال أحمد جابر، المدير الإقليمي لشركة “فيزا” لمنطقة شمال إفريقيا، إن شركة فيزا ركزت على نشر التعاملات المالية اللا تلامسية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن هذه الشركات تمثل 90% من الشركات حول العالم، و50% من العمالة على مستوى العالم تعمل في هذه الشركات، و40% من الناتج الإجمالي للدول النامية يأتي من هذه الشركات.



وتابع "جابر"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن 72% من المواطنين الذين تعاملوا بطريقة لا تلامسية، أعلنوا عن نيتهم في الاستمرار في الدفع الإلكتروني، أو التعامل اللا تلامسي بعد انتهاء أزمة كورونا، وهذا أمر جيد للغاية.



وأشار إلى أن هناك نموًا كبيرًا في التعامل النقدي الإلكتروني بسبب أزمة كورونا، وهذا النمو قد يتباطئ بعد الانتهاء من جائحة كورونا، ولكن هذا الأمر سيحدث بعد حصول الكثير من المواطنين على التعاملات النقدية الإلكترونية.

