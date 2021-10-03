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بهذه الطريقة.. ياسمين رئيس تروج لمسلسلها "60 دقيقة"
الأحد 03/أكتوبر/2021 - 11:46 م
منار أشرف داود
نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لها من مسلسل 60 دقيقة مروجة لمسلسلها من خلالها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت "رئيس" على الصورة قائلة:"أدهم برئ ولا سارة فعلًا اللي عندها فصام فين الحقيقة ؟؟؟! يعرض الآن على شاهد VIP".
مسلسل "60 دقيقة" يشارك في بطولته عدد من الأبطال أبرزهم: ياسمين رئيس، سوسن بدر، وشيرين رضا، ومحمود نصر،إنتاج صادق صباح.
وعلقت "رئيس" على الصورة قائلة:"أدهم برئ ولا سارة فعلًا اللي عندها فصام فين الحقيقة ؟؟؟! يعرض الآن على شاهد VIP".
مسلسل "60 دقيقة" يشارك في بطولته عدد من الأبطال أبرزهم: ياسمين رئيس، سوسن بدر، وشيرين رضا، ومحمود نصر،إنتاج صادق صباح.