طارق شوقي: كل 30 ألف معلم يكلفون الدولة مليار جنيه بالحد الأدنى للأجور

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني إن مشكلة كثافة الفصول مزمنة وتفاقمت لأسباب تاريخية، مشيرًا إلى أن عجز المعلمين تخطى 200 ألف.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن كل 30 ألف معلم يكلفون الدولة مليار جنيه بالحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن التعينات ممنوعة في الجهاز الإداري للدولة.



وتابع وزير التعليم والتعليم الفني: "من الصعب مطالبة وزارة المالية في ظل الأعباء التي تواجها بالأرقام السالفة، يوجد قيود وليس لدينا رفاهية تسمح لنا بالحلول المقترحة من قبل البعض"، معلقا: "رغم كل الجدل حول القرار تقدم مئات الآلاف للتطوع، وسنختار المؤهلين".

