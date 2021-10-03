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نجل السادات يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدته

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 11:37 م
جيهان السادات
جيهان السادات
هدى عبدالرازق
قال المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنهم يشعرون بافتقاد للسيدة جيهان السادات، والفراق دائما يكون صعبا، مضيفا: "لما بشوف اللي هى عملته بحترمها وبحبها زيادة".

نجل السادات 
وأشار "السادات"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن والدته عندما اكتشفت إصابتها بالسرطان وكان بالمرحلة الرابعة وذلك في أواخر 2018، قرروا السفر للخارج، وحصلت على علاج كيماوي، ثم أجرت عملية جراحية.

جيهان السادات 
وأضاف أن الطبيب بعد العملية الجراحية أخبرهم أنهم أزالوا 90% من المرض، ثم حصلت على جرعة كيماوي أخرى، لافتة إلى أن والدته كانت مقاتلة، وقررت العودة لمصر وتلقي العلاج في المركز الطبي العالمي، معلقا: "العلاج في مصر كان مشرف".

الكلمات المفتاحية

نجل السادات جيهان السادات جمال السادات

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