"الإفتاء": هذا رأي جميع شيوخ الأزهر في التبرع بأعضاء المتوفي

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك العديد من الفتاوى التي صدرت حول التبرع بأعضاء المتوفى منذ عقود، لأن الموضوع أثير في العديد من الفترات بداية من عام 1959.



وأضاف "وسام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء أمس الأحد،: "كافة من توالوا على منصب شيخ الأزهر ودار الافتاء، تحدثوا جميعها عن مشروعية التبرع بالأعضاء، بعد التحقق من الموت بشكل يقيني".



وتابع أن التبرع بالأعضاء من باب الصدقة على النفس كصدقة جارية، ويدخل في إطار إحياء النفس، وفقًا لقوله تعالى: "فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

