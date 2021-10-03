عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

إعصار شاهين، هذا الإعصار الذي تصدر وسائل الإعلام المحلية والدولية، وبشكل خاص بعد اجتياحه سلطنة عمان ودخوله المنازل، الأمر الذي تسبب في كوارث داخل السلطنة ذاتها.

وقبل أيام من وقوع الإعصار، كانت قد حذرت هيئات الأرصاد الدولية من هذا الإعصار غير المسبوق والمحمل بكميات غزيرة من الأمطار والتي تهدد حاليا الإمارات وكذلك المملكة العربية السعودية.

مصر وإعصار شاهين

وبالطبع العالم العربي بالأجمع يتابع عن كثب أخبار تطورات إعصار شاهين ومدى اقترابه من بعض الدول العربية، لذا تسائل العديد من الأشخاص حول مدى قرب هذا الإعصار المدمر من مصر المحروسة.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" والمذاع على فضائية "mbc مصر" والذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب"، قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية إن إعصار شاهين لن يقترب من مصر لأنه بعيد كل البعد.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية أن هذا الإعصار موجود ف ي بحر عمان ولن يقترب من مصر أو حتى غرب المملكة العربية السعودية.

درجات الحرارة

فيما كان قد أكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحراة في مصر طبيعية للغاية، أن الحرارة معتدلة خلال ساعات النهار فيما تكون أكثر برودة في الساعات المتأخرة من الليل.

أما عن البلاد التي من الممكن أن ينال الإعصار منها فهي دولة الإمارات العربية المتحدة ومن الممكن أن يستمر تاثير الإعصار شرق المملكة العربية السعودية.

تحذيرات السعودية

وفي سياق متصل، كان قد أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي أن التوقعات تشير إلى تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من إعصار "شاهين" خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

فيما كان قد توقع المركز، اليوم الأحد، أن تكوّن منخفض جوي يتسبب بهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، مصحوبة غالبا بزخات من البرد ورياح هابطة (تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كلم/ساعة)، وتؤدي إلى إثارة الغبار.

بالإضافة إلى ما سبق، فكان قد أوضح أن تأثير الحالة المدارية يبدأ غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (منفذ البطحاء، سلوى، حرض)، بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى أجزاء من منطقة الرياض (حوطة بني تميم، ليلى) ومن ثم (وادي الدواسر، السليل).

وتشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة ابتداءا من يوم الاثنين إلى الجمعة، وذلك على المناطق التالية: عسير (أبها، خميس مشيط، ظهران الجنوب، الحرجة، سراة عبيدة، محايل، المجاردة، رجال ألمع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن)، جازان (فيفاء، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، الحقو).

والجدير بالذكر أن إعصار شاهين كان قد ضرب سلطنة عمان الأمر الذي تسبب في كوارث سزاء مادية أو بشرية، فيما دخلت عين الإعصار إلى اليابسة