الفرعون المصري "محمد صلاح" يتلألأ في سماء البريميرليج بقميص ليفربول









أسدل الستار على أحداث القمة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي، والتي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.









واستضاف ملعب الأنفيلد أحداث هذه القمة النارية، التي جمعت بين كبار مدربي كرة القدم الأوروبية "يورجن كلوب وبيب جوارديولا".









وانتهت هذه القمة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل هدفي الريدز ساديو ماني ومحمد صلاح، وسجل هدفي السيتي فيل فودن وكيفن دي بروين.









وتخطى محمد صلاح إحصائية جديدة في مسيرته، ليكون هو اللاعب رقم 13 في تاريخ نادي ليفربول يحقق هذه الإحصائية الرائعة، متخطياً الأسطورة روجر هانت.









فقد خاض مع الليفر 152 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي، تمكن فيهم من تسجيل 101 هدفاً فيهم، وكان آخرهم اليوم في شباك مانشستر سيتي بشكل أذهل الجميع.





وتخطى محمد صلاح في عدد أهدافه بالبريميرليج الأسطورة هانت، الذي خاض بقميص ليفربول 152 سجل خلالهم 100 هدف فقط، ليتخطاه الفرعون المصري بهدف.









ويذكر أن صلاح ترك بصمته أيضا في دوري أبطال أوروبا، حيث أنه سجل 3 أهداف خلال مباراتين للريدز في هذه النسخة من البطولة، حيث أنه سجل هدف من ثلاثية الفريق أمام ميلان، وسجل هدفين من خماسية الفريق أمام بورتو.