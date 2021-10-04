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"التنمية المحلية": في هذا الحالة لن يتم دخول هذه الفئات دواوين المحافظات

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 05:48 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن تعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لجميع المحافظين بشأن عدم دخول العاملين بدواوين المحافظات والمصالح الحكومية إلا بعد تلقي لقاح فيروس كورونا.

وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إنه تنفيذا للإجراءات الوقائية أكد وزير التنمية المحلية على عدم دخول أي مواطنين أو مترددين على دواوين ومصالح المحافظات إلا بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأضاف أنه تم تحصين جميع الزملاء على مستوى دواوين المحافظات المصرية بهدف الحفاظ على صحة الأهالي من كل المحافظات والتأكيد على استمرار عمليات التطعيم والتطهير والتأكيد على كل الزملاء في النقل العام على ارتداء الكمامات وتفعيل الغرامات لمن لا يرتدي الكمامات في وسائل النقل لاحتواء فيروس كورونا.

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