التحالف الدولي يعتقل قياديين اثنين من داعش بريف الرقة السوري

اعتقلت قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الأحد، اثنين من قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي، في ريف الرقة السوري.





وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ قوات التحالف الدولي، نفذت عملية إنزال جوي، في قرية شنينة بريف الرقة، واعتقلت عنصرين من “داعش” إضافة لعدة نساء.





وأضاف أنّه خلال العملية العسكرية، لقي مدني مصرعه، أثناء وجوده قرب الموقع تزامنا مع عملية الإنزال والمداهمة.





وكان الجيش الأمريكي، أعلن الجمعة، أن القائد البارز في تنظيم “القاعدة” الذي قُتل بغارة جوية في منطقة إدلب في شمال غربي سوريا، قبل أيام، هو سليم أبو أحمد.





وصرح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، جون ريجسبي، -في بيان-، أنّ سليم أبو أحمد، كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمنطقة.