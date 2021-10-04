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خبيرة تغذية تكشف عن كورس سحري لإنقاص الوزن (فيديو)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 03:38 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الكورس العلاجي الذي تقدمه من أجل خفض الوزن للمواطنين الذين يعانون من السمنة يحتوي على مكمل غذائي لتعويض ما يفقده الجسم من فيتامينات وعناصر غذائية، متابعة أن الكورس يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر.

وأضافت "سهيل "، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الأحد، أن المتابعة المستمرة خلال عملية فقدان الوزن مهمة جدا، والمتابعة المستمرة ضرورة للتأكد من مدى استجابة الجسم للكورس العلاجي، مشيرة إلى أن الكورس العلاجي يساعد في فقدان الوزن بشكل كبير وواضح، دون الشعور بالتعب، مضيفة: "هي هتخس من غير ما يبان على منظرها أنها فقدت وزن".

وتابعت: “مريض السمنة بطبيعته محب للأكل، ويتناول الطعام بكميات كبيرة وفي وقت متأخر ليلًا، خاصة الوجبات السريعة”، مشيرة إلى أنها لا تقوم بمنع الأكل عمن يريدون التخسيس، ولكن تعطي كورسا يغلق الشهية، معلقة: "هحط ليك الأكل اللي انت عايزه ولو تقدر كُل".

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