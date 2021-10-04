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وليد منصور يكشف كواليس تعاونه مع المطربة يسرا: "واثق من نجاحها"

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 12:12 ص
وليد منصور
وليد منصور
آيه عبد العزيز
أعلن المنتج وليد منصور، عن مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن تعاقده مع المطربة يسرا وأعمالهما المقبلة والاحتفال بنجاح أول أغانيهما، وهي استاد القاهرة، من إنتاج شركة تالنت بيتس لوليد منصور.

وتحدث المنتج وليد منصور في تصريحات صحفية عن كواليس العمل مع يسرا، مشيرًا نها لديها شيء مختلف في صوتها وطريقتها في الغناء، وهو ما جذبه للتعاون معها،


اضاف "منصور": واثق من نجاح يسرا.


وكشف وليد منصور أن ألبوم يسرا الجديد، يتضمن 7 أغنيات، ومن المقرر طرح أغنية جديدة من الألبوم كل 15 يوما، متوقعا النجاح ليسرا.

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