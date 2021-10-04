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نجل السادات يكشف تفاصيل حواره مع السيسي أثناء دفن والدته في النصب التذكاري

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 05:54 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن والدته كانت تعشق الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقدره، كاشفا أن السيسي كان يقوم بدعوتهم للإفطار في كل رمضان بشكل أسري مع عائلته.

وأشار "السادات"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن والدته تعرضت لأعراض جانبية بسبب الجلسات الكيماوي في آخر فترة بحياتها.

ونوه بأن والدته ظلت الشهر الأخير من حياتها في المركز الطبي العالمي، وكانت تقول لهم: "كفاية أنا تعبت.. وقالتلي أطلب من الرئيس السيسي أني ادفن جنب أنور السادات وإذا تعذر فإنها تشكره، ووقتها تدفني في مقابر 6 أكتوبر".

وأضاف أنه تواصل مع مكتب الرئيس السيسي وبعد فترة وجيزة اتصل به الرئيس السيسي، وأبلغه بطلب والدته، وإذا تعذر الأمر فإنها تشكره، فجاء رد الرئيس: "يا جمال أعطيني فرصة وأنا هرد عليك".

وتابع: "الرئيس السيسي كلمني بعدها بساعات وقالي أنا كلمت الهيئة الهندسية وكل شيء مترتب.. ساعتها الكلام اتحبس في زوري وقولتله أنا وأخواتي مدينين لك طول حياتنا".

ولفت إلى أن بعد وفاة والدته اتصل بالرئيس السيسي لترتيب أمور الدفن، مضيفا: "الرئيس السيسي اللي انت عايزينه هعمله.. بس اسمحوا لي أنا عايز أعمل حاجة تليق بجيهان السادات وزوجة الرئيس الراحل أنور السادات"، وكان رده على الرئيس: "اللي تشوفه حضرتك أنا تحت أمرك".

وتابع أن مندوبين من الرئاسة جاءوا له للمستشفى وطلبوا سيارة إسعاف وغيروها بواحدة أكبر ليكون كل شيء مكتمل، كاشفا أنه فوجىء بوضع الجنازة، معلقا: "لا إحنا ولا جيهان السادات كانت تحلم باللي حصل من جنازة عسكرية ومحور باسمها".

ونوه بأن الهيئة الهندسية نفذوا نسخة طبق الأصل من مدفن والده لوالدته، معلقا: "إحنا مفتحناش على والدي"، مؤكدا أنه لو كان أي رئيس آخر مكان الرئيس السيسي ما كان لن يحدث هذا.

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