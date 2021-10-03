عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المدرب القادم لقيادة فريق برشلونة الإسباني، بعدما اقتربت إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.





وقالت صحيفة "ElNacional" الكتالونية أن تين هاغ المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي اقترب من قيادة برشلونة خلفا لكومان بعدما استقر خوان لابورتا رئيس البرسا على إقالة الأخير.





ووفقا للصحيفة الكتالونية فإن هاغ سيطلب من لابورتا عمل ثورة شاملة في الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.





وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب برشلونة المقبل لا يريد طرد كل من سيرجو بوسكيتس وسيرجي روبرتو بالإضافة إلى جوردي ألبا.





‏كذلك المدرب الهولندي لا يريد كوتينهو ولوك دي يونغ وبريثوايت وأومتيتي ولونغلي.