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نجل السادات يكشف تفاصيل لقائه مع السيسي عقب وفاة والدته

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 04:39 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
قال المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحب مصر حب لا نهاية له، وقوي ويواجه مشاكل البلد مواجهة مباشرة.

وأشار "السادات"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه توجه هو وشقيقاته إلى الرئيس السيسي، وكانت السيدة قرينته حاضرة الجلسة ليشكروه على ما فعله مع والدته بعد وفاتها، وكان رد الرئيس: "بتشكروني على إيه.. أنور السادات وجيهان السادات لهم أفضال على مصر وإحنا بنرد الجميل".

وأضاف أن الرئيس السيسي يعمل في جميع المحاور لمصلحة البلد، و"في حاجات مش ظاهرة الآن وهنعرفها بعدين"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يتعامل مع القضايا بحرص وفن، ولا يترك شيىء للحظ، أو "إن حد يمن علينا بحاجة"، متابعا: "المصريين لازم يطمئنوا".

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