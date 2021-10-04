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بعد تصريحها المثير للجدل.. وفاء عامر توضح موقفها من الخيانة الزوجية

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 12:23 ص
وفاء عامر
وفاء عامر
آيه عبد العزيز

أثارت الفنانة وفاء عامر، الجدل حول موقفها من الخيانة الزوجية، بعد تصريحاتها في برنامج " الحكاية" مع عمرو اديب حيث قالت ردًا على سؤاله لها: لو جوزك خانك؟ قائلة: "حتى لو خاني هبقى أنا السبب.

وأوضحت وفاء عامر ، قصدها من هذه التصريحات في مداخلة هاتفية لها ببرنامج حضرة المواطن، قائلة: "الست هي سبب عمار المنزل.. وأنا واثقة جدا جدا في جوزي وأنا لم أقل حتى لو خاني الجملة دي قالها الإعلامي عمرو أديب، فبلاش الناس تختار العناوين الحراقة اللي هتجيب فلوس أكتر، لكن عمرو أديب هو اللي قال الجملة مرتين".

وأضافت: "وأنا قولت لعمرو أديب لو ده حصل فهبقى أنا السبب؛ لأن إهمال الست لجوزها بيبقى السبب، وتقليلها منه بيبقى السبب، أو إحساسها إنها أقل منه بكتير بيبقا السبب، أو إنه بيكون أعلى منها بكتير بيبقا السبب.

وتابعت وفاء عامر قائلة :"بقول لكل الناس اغفروا لبعض وسامحوا، والأزواج اسمعوا بعض، ولكل زوجة لازم تكملي"


آخر أعمال وفاء عامر مسلسل " لحم غزال" تأليف اياد إبراهيم إخراج محمد اسامه بطولة غاده عبد الرازق ،شريف سلامة

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وفاء عامر فنانة مصرية عمرو اديب الخيانة الزوجية الحكاية

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