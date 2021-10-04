"تشريعية النواب": قوانين الاستحقاقات الدستورية ستتصدر أجندة اللجنة

"تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس".



قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القوانين التي لها استحقاقات دستورية هي التي سوف تتصدر الأجندة التشريعية للجنة خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، مشيرة إلى أن هناك 4 قوانين سبق وأن تقدمت بها خلال دور الانعقاد الأول ولكن لم يحالفهم الحظ لمناقشتهم وسيتم إعادة عرضهم مرة ثانية طبقًا للائحة.وأوضحت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن هذه القوانين هي ( قانون الأحوال الشخصية - قانون منع زواج الأطفال - قانون مكافحة التسول - تعديل بعض المواد المتعلقة لقانون مصلحة الخبراء ).وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن هناك قوانين أخرى كثيرة لها استحقاقات دستورية ستتصدر أولوية اللجنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (قانون مفوضية التمييز - العنف ضد المرأة - قانون الإجراءات الجنائية - قانون العدالة الانتقالية).وكان قد افتتح مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قبل أمس السبت، دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، بناءً على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد طبقًا للائحة للداخلية للمجلس.وأعلن المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، النتيجة النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها (25) لجنة برلمانية، عن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك طبقًا للمادة (42) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي نصت على التالي: