Advertisements

"تشريعية النواب": قوانين الاستحقاقات الدستورية ستتصدر أجندة اللجنة

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 02:37 ص
النائبة عبلة الهواري
النائبة عبلة الهواري
دينا عبد الستار
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القوانين التي لها استحقاقات دستورية هي التي سوف تتصدر الأجندة التشريعية للجنة خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، مشيرة إلى أن هناك 4 قوانين سبق وأن تقدمت بها خلال دور الانعقاد الأول ولكن لم يحالفهم الحظ لمناقشتهم وسيتم إعادة عرضهم مرة ثانية طبقًا للائحة.

وأوضحت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن هذه القوانين هي ( قانون الأحوال الشخصية - قانون منع زواج الأطفال - قانون مكافحة التسول - تعديل بعض المواد المتعلقة لقانون مصلحة الخبراء ).

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن هناك قوانين أخرى كثيرة لها استحقاقات دستورية ستتصدر أولوية اللجنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (قانون مفوضية التمييز - العنف ضد المرأة - قانون الإجراءات الجنائية - قانون العدالة الانتقالية).

وكان قد افتتح مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قبل أمس السبت، دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، بناءً على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد طبقًا للائحة للداخلية للمجلس.

وأعلن المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، النتيجة النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها (25) لجنة برلمانية، عن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك طبقًا للمادة (42) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي نصت على التالي:

"تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس".

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

منذ ساعة و 14 دقيقة

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح بعد هدفه في السيتي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من جوارديولا بعد التعادل أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مدرب برشلونة يتحدى الزمالك برسائل نارية

منذ أقل من ساعتين

أستاذ اقتصاديات صحة يزف بشرة سارة بشأن موعد ظهور دواء جديد لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعرّف على مفاجآت قائمة الخطيب في الانتخابات المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 ص

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

11:38 م

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

11:54 م

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

02:00 ص

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

08:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements