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وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 05:57 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
فى ختام زيارته التى استمرت على مدار أمس الأحد، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة البحيرة، اختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جولته بحوار شبابي بمجمع دمنهور الثقافي.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور ابراهيم خضر وكيل الوزارة بالمحافظة، وتم خلاله الرد على كافة الإستفسارات لدى النشء والشباب الحضور من أبناء مراكز شباب المحافظة.

كما تم خلال الحفل تقديم عرض تسجيلي عن إنجازات الشباب والرياضة بالبحيرة خلال الفترة الماضية تضمن الإنجازات التى تحققت فى هذا القطاع على أرض البحيرة.

وفى كلمته تقدم محافظ البحيرة، بخالص الشكر والإمتنان بإسمه وبإسم شعب البحيرة للرئيسعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر وتبنيه للعديد من المشروعات الهامة التي تتم بمحافظة البحيرة، حيث تم خلال ثلاث أعوام فقط تنفيذ 3528 مشروع فى كافة المجالات والقطاعات بتكلفة 72 مليار جنية.

كما أكد على التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لتنفيذ باقة من المنجزات في قطاع الشباب والرياضة هدية الدولة لشباب المحافظة، مشيراً إلى أنه تم إستهداف مليون و800 ألف شاب بمبادرات مختلفة وبرامج تدريب والأنشطة المقامة من قبل وزارة الشباب كلها تخدم أبناء المحافظة، وتستوعب طاقات الشباب والتي وجه الرئيس بحُسن إستثمارها والإهتمام بها.

ومن جانبه أشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود الكبيرة التى تقوم بها المحافظة لتحقيق العديد من الإنجازات بالقطاع الرياضى والتعاون والتنسيق المتبادل فى هذا الشأن، وأشار أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنقل مصر إلى الجمهورية الجديدة حيث تشهد جميع المحافظات مشروعات عملاقة فى شتى القطاعات منها حوالي 1000 مركز شباب ما بين تطوير وإنشاء جديد خلال تلك المرحلة يقع 54 منها بمحافظة البحيرة.

كما أكد أن مراكز الشباب ستكون مراكز تنمية وستضم العديد من البرامج التعليمية والخدمية والأسرية ضمن الإهتمام الكبير من الدولة بالشباب وسيتم تنمية الوعي بإعتباره قضية هامة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأوقاف ودار الإفتاء والكنيسة والثقافة.

ثم قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحيرة بتوزيع جوائز الإتحاد العام لمراكز شباب مصر على الفائزين في مهرجان بدر بألعاب "شد حبل، عروض الجمباز، تنس طاولة تحت 18 وفوق 35، كاراتية، وخماسي كرة قدم"، وأختتم اللقاء بحفلًا فنيًا لفرقة كورال الموسيقى لمركز للفنون بمديرية الشباب.
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)
وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته لـ"البحيرة" بحوار شبابي بمجمع دمنهور (صور)

الكلمات المفتاحية

وزير الشباب والرياضة دمنهور البحيرة اشرف صبحي اخبار مصر

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