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الفئات المستهدفة والممنوعة من تلقي مصل الإنفلونزا الموسمية

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 12:03 ص
مصل الإنفلونزا الموسمية
مصل الإنفلونزا الموسمية
‏‎ذكرت هيئة الدواء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هناك نوعان من مصل الإنفلونزا، وهما الثلاثي والرباعي، ويعمل الأول على توفير الحماية من ثلاث سلالات مختلفة من فيروس الإنفلونزا، بينما يقوم "الرباعي" بتوفير الحماية من 4 سلالات مختلفة من فيروس الإنفلونزا.

الفئات المستهدفة لتناول مصل الإنفلونزا
وأكدت هيئة الدواء المصرية، على أهمية تلقي مصل الإنفلونزا الموسمية لعدد من الفئات "الأشد احتياجا"، كونهم الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، إذ يمكن لأي شخص أن يحصل عليه عن طريق الحقن العضلي أو الحقن تحت الجلد.

وجاءت الفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا لتناول اللقاح، على النحو التالي:

- الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومن بينهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا، والبالغين فوق الـ50 عامًا.

- أصحاب أمراض مزمنة قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا مثل: «الربو، مرض السرطان وعلاجه، داء الانسداد الرئوي المزمن، التليف الكيسي، السكري، فيروس نقص المناعة البشرية (مرض الإيدز)، أمراض الكلى أو الكبد، الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة».

- مرضى حساسية الصدر.

- الأطفال أكبر من 6 شهور.

- الحوامل.

- كبار السن.

فئات ممنوعة من تلقي مصل الإنفلونزا

- الأطفال الأقل من 6 شهور.

- ارتفاع الحرارة الشديد، حيث يؤجل التطعيم بالمصل لحين نزول الحرارة.

- مرضى حساسية البيض.

- مرضى متلازمة الشلل الرباعي الفيروسي «الغيلان باريه».

- أصحاب الحساسية المفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.

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