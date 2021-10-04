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منح وثيقتي تأمين للمشاركين في مبادرة "إحلال السيارات" بتخفيض 50% (فيديو)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 06:55 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
شيماء حسن
قال طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، إن هذه المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان الهدف الأساسي لها أن يتمتع المواطن المصري بسيارة جديد موديل العام بديلة عن سيارته القديمة التي بحوزته والتي مر عليها أكثر من 20 عامًا.

وأضاف "عوض" في حواره ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على فضائية "دي أم سي": "عبر المشاركة في المبادرة يستطيع أن يختار أن المواطن موديل سيارته التي يريدها، وهذه المبادرة تخدم شرائح كثيرة من المواطنين ممن يمتهون مهنة القيادة مثل سائقي التاكسي والميكروباص".

وأشار إلى أن المبادرة تتيح للموطن المصري ماركات سيارات وهي ماركات عالمية تجمعها شركات مصرية بأيدي عاملة، موضحًا أنه بموجب هذه المبادرة قامت شركات المنتجة بالتخفيض من قيمة السيارة عن مثيلتها بالسوق الخارجي وما يسمى بالحافز الأخضر الذي يسدد من الحكومة كمقدم للسيارة إلى شركة السيارات مباشرة.

وأوضح أن قيمة هذا الحافز من 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه للسيارة الملاكي، 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه لسيارات التاكسي، و25% من مقدم سيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ولفت إلى أن الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي يشارك بـ31 بنك في هذه المبادرة من أجل إقراض المواطن بقيمة السيارة كاملة مقابل عائد مخفض قدره 3% مقسط على أقساط من 7 سنوات أو 10 سنوات حسب اختيار المواطن سواء للأقساط أو السيارة أو مع منح البنك وثيقتي تأمين على السيارة والأخرى على المواطن ممنوحة بتخفيض قدرته حوالي 50% من قيمتها خارج المبادرة.

الكلمات المفتاحية

السيسي السيارات القديمة اخبار مصر إحلال السيارات

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