بعد وفاة والدته.. نجل السادات يطالب بتحويل "بيت الجيزة" إلى متحف



وأشار "السادات"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه حاليا يقوم حاليا بتشطيب منزله الجديد استعدادا للنقل، مطالبا أن يكون بيت الجيزة الذي عاش فيه أنور السادات وجيهان السادات متحفا لعرض مقتنيات أنور السادات.





وأضاف، "أنا عشت أكبر جزء من عمري في البيت ده"، لافتا إلى أن عمره كان 18 عاما عندما اندلعت حرب أكتوبر، متابعا: "كنا بنعرف الأخبار من الراديو زي كل المصريين.. وكان السادات هادىء جدا، وميردش كتير، ودائما يقول الحمد لله".



قال المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنه كان يعيش مع والدته هو وزوجته في بيت الجيزة، وله منزل آخر في 6 أكتوبر، مضيفا: "والدي كان بيقولي الراجل يكون راجل لما يكون عنده ستر يستره ومكان يدفن فيه".