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يوسف الشريف يشيد بهدف محمد صلاح.. فماذا قال؟
الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 12:57 ص
ولاء عبد الناصر
أشاد الفنان يوسف الشريف بهدف محمد صلاح فى مانشستر سيتى، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة تويتر.
ونشر الشريف عدة صور لـ نجم ليفربول عبر حسابه بموقع تويتر، وكتب: “جول صلاح رهيييييييييب”.
وسجل محمد صلاح نجم ليفربول هدفا رائعا بعد مراوغة دفاع مانشستر سيتي ليسجل الهدف الثاني في لقاء مقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن الدوري الإنجليزي.
وتعادل فريق مان سيتي بهدفين لمثلهما على مضيفه ليفربول، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.