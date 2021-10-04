شاهين: بورتو بوابتي للعودة الممتاز وتعرضت للظلم مع القناة



يعد المهاجم محمد شاهين من مواليد 1993 بدأ و تألق في صفوف نادي المنصوره وساهم في صعود الفريق لترقي القسم الثاني المؤهل للممتاز 2016/2015 .



وقال اللاعب في تصريحات خاصة مع "الفجر الرياضي" حصلت علي هداف الممتاز ( ب ) عن مجموعة الدلتا، لتتسابق الأندية علي التعاقد معي وإنتقلت لسموحه، ثم انتقلت قبل بداية الدوري إلي صفوف بتروجت لمدة 3 مواسم .





وخلال تواجدي مع بتروجت كنت قريبا من الانضمام لمنتخب مصر ولكن إصابتي بالرباط الصليبي حالت دون المشاركه .



وعقب تلك الفترة إنتقلت إلي طلائع الجيش وتألقت بقميصه لأرحل إلي صفوف سيراميكا كليوباترا واستمر تألقي ومنها إلي بورتو السويس لمدة موسمين .



وأضاف قبل بداية الموسم الحالي قمت بالتوقيع للقناة بطلب من المدير الفني السابق للقناه محمد صلاح وعندما رحل وأصبح علاء عبدالعال مدير فني للنادي شاركت في بعض الوديات حيث تألقت وأحرز خمسة أهداف في مبارتين وديتين ، وكان الرد من الجهاز الفني هو قرار الإستغناء لأسباب فنيه .



وأشار شاهين أنه تلقى عدة عروض من انديه الدرجة الثانية منها الترسانه و دجله وغيرهم ولكن استطاع بورتو الحصول علي خدماتي لمدة موسمين .



وكان لدي ثقه بالفوز بأول مباراه وأحراز هدف بسبب تعرضي للظلم قبل الإنضمام للفريق، وأتمنى عودته قريباً للدوري الممتاز حتي يستطيع الانضمام للمنتخب الأول .



وإختتم حديثة أنه من الصعب تحديد من سيتأهل للدوري الممتاز نظرا لتقارب المستويات في القسم الثاني .