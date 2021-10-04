تفاصيل إصابة سائق قطار أسوان تعرض للرشق بالحجارة من مجهولين



وأشار قائد قطار أسوان إلى أنه عقب وصوله محطة أسوان أجرى فحوصات طبية وأشعة على الكتف للاطمئنان على إصابته، موضحا: " عملت الإشاعات والأطباء ورجال الأمن لم يتركونى لحظة".



وعن ملابسات الواقعة قال: "رشقونا بالحجارة بشكل مفاجئ من خارج القطار، والنزيف استمر ساعة إلا ربع ورغم الألم الشديد لم أتوقف بالقطار لأن الركاب لديهم ارتباطات ومواعيد يجب الحرص عليها والوصول بهم فى المعاد المقرر".



كشف محمود محمد هميمى، سائق قطار أسوان، الذى تعرض للرشق بالحجارة من قبل مجهولين، عن تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنهأصيب بجرح قطعى فى منطقة الصدر أثناء مروره بدائرة مركز دراو.وأضاف هميمى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة CBC، أنه رفض التوقف بالقطار واستدعى سائق آخر بالقطار لاستكمال الرحلة رغم النزيف الذى يعانى منه، حرصا على مصالح الناس فى القطار.