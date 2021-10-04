أول تعليق لمعتصم النهار على الفيديو المتداول له مع حورية فرغلي

علق الفنان السوري معتصم النهار، عن الفيديو الذي جمعه بالفنانة حورية فرغلي بحفل الموريكس دور الذي اثار الجدل بسبب أن حورية فرغلي قالت لمعتصم: "والنبي عاكسني".



وتحدث معتصم النهار عن الفيديو في لقاء له مع ET بالعربي قائلا: "الجمهور في بعض الأوقات يركز في تفاصيل دقيقة جدا ،ويسعدني جدا هذا الاهتمام والمتابعة، لكن أحيانا التفاصيل الدقيقة جدا التي تخفى على الممثل لا تستحق اننا نكبرها أو نزيد التركيز عليها".



وكشف معتصم النهار أن زوجته لين تغار عليه ولكن من المحبة وليس من عدم الثقة ووجه لها رسالة قائلا : "أحبك كثيرا".



ويعرض للفنان السوري معتصم النهار في الفترة الحالية مسلسل صالون زهرة،على منصة شاهد ويتعاون فيه مع العديد الفنانين منهم نادين نسيب نجيم، رشا بلال، وطوني عيسي، وأنجو ريحان، ولين غرة، وزينة مكي، والعمل من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بو عيد.