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نجل السادات يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال والده.. ولماذا طلب حضور التشريح

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:21 ص
المهندس جمال السادات
المهندس جمال السادات
هدى عبدالرازق
أكد المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، انه لم يتم تمييزه بأي كشل في مراحل تعليمه لأنه نجل الرئيس السادات، مضيفا: "لما والدي اتولى الرئاسة كنت بعيد الإعدادية"، ليداعبه الإعلامي عمرو أديب: "كنت ساقط إعدادية".

وأشار "السادات"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن يوم اغتيال والده كان وصل للتو إلى أمريكا، وكان أول مرة لا يحضر العرض العسكري، لافتا إلى أن أحد أخبره أن هناك اطلاق نار حدث آثناء العرض العسكري.

وأضاف، أنه توجه لغرفته فورا واتصل بمنزلهم في مصر، ثم اتصل بمستشفى المعادي، ووالدته ردت عليه: "البركة فيك.. احجز أو طائرة وارجع، ومتقولش لحد"، وسألتها: "النائب عامل إيه"، فردت: "كويس".

ولفت إلى الدكتور فؤاد محي الدين أخبره أنه سيتم تشريح جثمان أنور السادات لمعرفة مصدر الرصاص هل من الحرس أم لا، منوها بأنه هو ووالدته اصروا على حضور التشريح ومدير المستشفى رفض، فاتصلوا بالرئيس مبارك وكان رده: "هتعملوا اللي انتم عايزينه".

ولفت إلى أن الرئيس الراحل السادات قتل برصاصة واحدة اصطدمت بسطح الرخامة التي كانت أمامه ودخلت من تحت القفص الصدري واستقرت في رقبته، كاشفا: "الرشاش اللي كان في ايد خالد الإسلامبولي مجاش منه ولا رصاصة في والدي"، منوها بأنه هو ووالدته ارتاحوا جدا بعدما تاكدوا أن الاغتيال كان من إرهابيين.

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