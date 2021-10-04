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وزيرة التضامن الاجتماعي تكشف نسبة ذوي الإعاقة في مصر (فيديو)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 03:00 ص
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
كساب أحمد
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك مجموعة من الحقوق التي كانت مفتقدة لذوي الإعاقة في سواء في التضامن أو الإسكان أو الطرق أو التعليم أو الصحة.

وأشارت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، إلى أن المواطن من ذوي الإعاقة، لكي يحصل على حقوقه، لابد أن يقدم بطاقة الخدمات المتكاملة للوزارة، أو محطة المترو أو التأمينات الاجتماعي للحصول على مستحقاته طبقًا للقانون.

ولفتت إلى أن الوزارة سجلت 800 ألف مواطن في الإعاقات الشديدة، والمرحلة الثانية من تسجيل الإعاقات المتوسطة قد تصل لـ3 مليون متقدم، مشيرة إلى أن نسبة الإعاقة في مصر طبقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تقدر بـ10%.

وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعي، تسعى خلال الفترة الحالية لتكوين قاعدة بيانات عن ذوي الإعاقة، وعن تاريخ إعاقتهم سواء كان السبب وراثي أو حادث، وهذا من شأنه أن يوفر خريطة متكاملة عنهم، وعن أكثر أنواع الإعاقات انتشارًا لتسهيل تقديم الخدمات لهم.

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ذوي الاعاقة خدمات متكاملة الدكتورة نيفين القباج اخبار مصر

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