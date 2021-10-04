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مقدمة تاريخية من إبراهيم فايق عن محمد صلاح بعد هدفه العالمي في شباك السيتي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 12:30 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمود دياب
علق الإعلامي إبراهيم فايق، على هدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي، في أحداث اللقاء الذي جمعهم مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم.


وقال إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2: النجم المصري محمد صلاح، أنهي أي حديث من الممكن أن يتم وضعه في مقارنة.


وتابع: النجم المصري جعل اليوم الجميع يعيش لحظات تاريخية، لما يحققه من إنجازات كبيرة في كرة القدم.


وأضاف:  يعد في الوقت الحالي محمد صلاح، من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، وليس داخل مصر.

وأشار: إنتقال الفرعون المصري، إلي صفوف نادي روما الإيطالي، كانت طفرة كبيرة في المستوى الفني لـ محمد صلاح، ثم الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي.


مضيفا: السبب ما توصل إليه محمد صلاح في الوقت الحالي وتحطيم الكثير من الأرقام القياسية، ناتج عن تعب وإصرار تحقيق حلمه.

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح الدوري الانجليزي الممتاز إبراهيم فايق

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