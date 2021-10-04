موعد مباراة تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتجه أنظار محبي الكرة الإنجليزية إلى متابعة مباراة تشيلسي وبرينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





موقف تشيلسي وبرينتفورد في جدول الدوري الإنجليزي





يحتل تشيلسي صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة. ويسعى البلوز في الموسم الحالي للتتويج بلقب البريميرليج والمنافسة بقوة على دوري أبطال أوروبا التي توج بها في الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي.





في حين يحتل برينتفورد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة. ويسعى برينتفورد الصاعد حديثا للبريميرليج للمنافسة بقوة في الدوري والاستمرار فيه في المواسم المقبلة.





موعد مباراة تشيلسي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي





من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وبرينتفورد يوم السبت 16 أكتوبر 2021 على استاد غريفين بارك معقل برينتفورد وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .