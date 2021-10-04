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التضامن: نسعى لتحويل معاشات "تكافل وكرامة" إلى بطاقات ذوي الإعاقة (فيديو)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 06:51 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
كساب أحمد
قال الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بطاقة الإعاقة من المفترض أن تستمر 7 سنوات، وهي عبارة عن بطاقة ذكية، وقد تستخدم كبطاقة صرف مالي، إذا حولت إليها الموارد المالية.

وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن الوزارة تسعى لتحويل معاشات تكافل وكرامة إلى بطاقة الإعاقة، حال كونه من الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرةً إلى أن المواطن من ذوي الإعاقة يحصل على بعض الخصومات على سبيل المثال في استقلال المترو، وهذا يكون من خلال البطاقة.

وأضافت: "على جميع المواطنين أن يثقوا بأن الوزارة تسعى للمساعدة، وفي حال تعثر المنظومة تسجيل ذوي الإعاقة على المواطن أن لا يقلق، سنعمل على حل هذه المشكلة،..الخير جاي، وإن شاء الله كل اللي جاي هيبقى جميل".

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ذوي الاعاقة تكافل وكرامة بطاقات المعاقين اخبار مصر

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