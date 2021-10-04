Advertisements

"الصحة": مصر أول دولة في العالم بعد ألمانيا تحصل على الإسعاف صديقة البيئة

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 12:42 ص
الإسعاف صديقة البيئة
الإسعاف صديقة البيئة
داليا الحسين
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة إن الوزارة تستهدف تأسيس أسطول سيارات إسعاف والعيادات المتنقلة للمساهمة في حياة كريمة، مشيرًا إلى أن مصر ستكون الدولة الأولى بعد ألمانيا ستحصل على سيارات صديقة للبيئة من شركة مرسيدس.

وأضاف هميمى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة CBC، أن هذه السيارات أقل في الوزن وقليلة الانبعاثات والطاقة، لافتا إلى أنه سيكون هناك مراكز لصيانتها، معلقا: "إحنا هناخد سيارات الإسعاف جاهزة بكافة أجهزتها الطبية".

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: سيارات الإسعاف الجديدة تضم عيادتين مجهزتين للتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين"، مشيرًا الي أنه تم التعاقد علي توريد سيارات أشعة متنقلة لخدمة المواطنين بالقري ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ونوه أنه عقد برامج تدريبية مشتركة بين أطباء الأشعة في مصر مع الجانب الألماني لتبادل خبرات نظم الذكاء الاصطناعي، مشيرًا الي أنه الاتفاق علي النشر الدولي للأبحاث العلمية المشتركة بين الوزارة وشركة "سيمنز" الألمانية في مجال الأشعة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن تكلفة توريد السيارات والعيادات المتنقلة تتجاوز 3 مليار جنية لدعم مبادرة رئيس الجمهورية" حياة كريمة".

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة سيارات الإسعاف الجديدة الاسعاف الإسعاف صديقة البيئة اخبار مصر

أخبار تهمك

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الساحر يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ اقتصاديات صحة يزف بشرة سارة بشأن موعد ظهور دواء جديد لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ 43 دقيقة

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تعرّف على مفاجآت قائمة الخطيب في الانتخابات المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 16 ساعة

وزيرة الصحة توجه مناشدة عاجلة إلى طلاب الجامعات وأسرهم

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح بعد هدفه في السيتي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من جوارديولا بعد التعادل أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر التفاصيل الكاملة لمؤتمر وزيرة الصحة والسفير الألماني لدى مصر

من مقر مرسيدس.. وزيرة الصحة: الاتفاق على توريد ٢٥١٠ سيارات إسعاف وعيادات متنقلة

وزيرة الصحة تتفقد أسطول سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة بشركة WAS (صور)

وزيرة الصحة تكشف تجهيزات سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة ضمن "حياة كريمة" (فيديو)

تفاصيل زيارة وزيرة الصحة لألمانيا

"الصحة": توريد 1510 سيارة إسعاف صديقة للبيئة من ألمانيا.. نوفمبر المقبل (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 ص

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

11:38 م

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

11:54 م

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

08:32 م

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

09:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements