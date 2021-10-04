"الصحة": مصر أول دولة في العالم بعد ألمانيا تحصل على الإسعاف صديقة البيئة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة إن الوزارة تستهدف تأسيس أسطول سيارات إسعاف والعيادات المتنقلة للمساهمة في حياة كريمة، مشيرًا إلى أن مصر ستكون الدولة الأولى بعد ألمانيا ستحصل على سيارات صديقة للبيئة من شركة مرسيدس.



وأضاف هميمى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة CBC، أن هذه السيارات أقل في الوزن وقليلة الانبعاثات والطاقة، لافتا إلى أنه سيكون هناك مراكز لصيانتها، معلقا: "إحنا هناخد سيارات الإسعاف جاهزة بكافة أجهزتها الطبية".



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: سيارات الإسعاف الجديدة تضم عيادتين مجهزتين للتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين"، مشيرًا الي أنه تم التعاقد علي توريد سيارات أشعة متنقلة لخدمة المواطنين بالقري ضمن مبادرة "حياة كريمة".



ونوه أنه عقد برامج تدريبية مشتركة بين أطباء الأشعة في مصر مع الجانب الألماني لتبادل خبرات نظم الذكاء الاصطناعي، مشيرًا الي أنه الاتفاق علي النشر الدولي للأبحاث العلمية المشتركة بين الوزارة وشركة "سيمنز" الألمانية في مجال الأشعة.



ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن تكلفة توريد السيارات والعيادات المتنقلة تتجاوز 3 مليار جنية لدعم مبادرة رئيس الجمهورية" حياة كريمة".

