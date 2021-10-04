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صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 12:49 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد زويد
أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك طلب التعاقد مع رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز في الفترة المقبلة.

وقال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، أن كارتيرون يريد ضم رمضان صبحي ليحل محل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق بعد تقلص فرص الأخير في الاستمرار مع الفريق ورفضه تجديد عقده.

جدير بالذكر أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب القلعة البيضاء رفض التجديد إلا بوجود شرط جزائي يضمن له احقيته في الرحيل بفسخ التعاقد من جانب واحد دون الرجوع لمسئولي القلعة البيضاء.

وذلك ما رفضه مسئولى الزمالك في المرحلة المقبلة حفاظاً على قوام الفريق، وهو ما جعل فرص استمرار اللاعب داخل القلعة البيضاء قليلة للغاية.

الكلمات المفتاحية

كارتيرون رمضان صبحي الدوري المصري

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