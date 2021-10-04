تعليق مثير ليوسف الحسيني بعد شراء مصر 2510 سيارة إسعاف مرسيدس (فيديو)

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على اتفاق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على 2510 سيارة إسعاف من شركة "مرسيدس بنز" بالمانيا، قائلًا: "ياسلام سيارة إسعاف مرسيدس،يا حلولي.. أنا كده ممكن أعمل أي حاجة عشان أركب سيارة الإسعاف".



وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن تكلفة أسطول السيارات الإسعاف يقدر بـ3 مليار جنيه، وهذا في إطار دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



ولفت إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قامت بزيارة برلين الثلاثاء الماضي، بصحبة مستشار الرئيس للشؤون الصحية الدكتور عوض تاج الدين، لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الألمانية في المجال الصحي.

