مروان بابلو يواجه عقوبة السجن 3 أشهر وغرامة بعد تغيير كلمات ابتهال "مولاي" (خاص)





تقدم المستشار سمير صبري، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم 102768 لسنة 2021 ، ضد مطرب الراب الشهير مروان بابلو، إزاء ما تم تدواله في حفله الأخير الذي أقيم مساء يوم الجمعة، بساحة "المنارة أرينا"، بالتجمع الخامس واتهامه بالالحاد وازدراء الأديان بعد تغيير كلمات ابتهال "مولاي" للشيخ النقشبندي.وكشف المستشار سمير صبري، في تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني"، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام حمادة الصاوي، ضد مروان بابلو، متهماً إياه بازدراء الأديان السماوية والتطاول على الثوابت الدينية والقيم الأسلامية.وأشار "صبري"، إلى أنه سيتم التحقيق مع مروان بابلو، داخل النيابة العامة، يوم الأربعاء المقبل، وستصدر كافة القرارت ضده يوم الخميس، عقب الإنتهاء من التحقيقات، مؤكدًا أنه يواجه عقوبة بالسجن 3 أشهر أو غرامة مالية 10 آلاف جنيه.والجدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الدكتور هاني شاكر، أصدرت بيانا رسميًا بوقف التعامل مع مروان بابلو، لاستهانته بابتهال "مولاي" للنقشبندي والحط من شأن الابتهالات الدينية واستبدال أسم "مولاي" باسم مروان.وردد مطرب الراب الفلسطيني شب جديد، الذي شارك مروان بابلو، الحفل "مروان أني وقفت بابك يا مروان" وسط هتاف الجمهور مما أثار حالة من الغضب الشعبي عقب تدوال الفيديو.وأخطرت نقابة الموسيقيين جميع الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار، لأنه تناول في إحدى حفلاته ابتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانيه وقيم سامية لدي المصرين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصرين بخيبة أمل.وقال سمير صبري: "المبلغ ضده هو مغنى راب قام بإقامه حفل بمركز المنارة أرينا بالقاهرة الجديدة مساء يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 وتناول في الحفلة ابتهال دينى للمبتهل الدينى سيد النقشبندى (ابتهال مولاى) والذى يحمل العديد من المعانى الروحية والقيم السامية لدى قلوب المسلمين والمصريين خاصة واستهان بهذا الدعاء بكل ابتذال وتبجح وأفرغه من محتواه الدينى وأورده على الموسيقى الصاخبة بهذا الابتهال في إشاره منه (مروان إنى ببابك ) وأحط من شان هذا الابتهال في حفل للرقص والغناء وأصبحت الابتهالات الدينية وسيلة للتهكم وأداء تلك الابتهالات على تلك الموسيقى بكل تهكم وسخرية".واختتم المستشار سمير صبري "مما يكون معه المبلغ ضده قد ارتكب الفعل الإجرامى المعاقب عليه قانونًا بلاغه ملتمسًا التحقيق في بلاغه وإحالة المبلغ ضده إلى المحاكمة الجنائية العاجلة